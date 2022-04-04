Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2) - Son Dakika
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Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2)

04.04.2022 15:17
Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2)

Son dakika haberi: BEYOĞLU'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü seyir halindeki otomobille park halindeki 3 araca çaptı.

BEYOĞLU'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü seyir halindeki otomobille park halindeki 3 araca çaptı.  3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Çıksalın, Piri Paşa Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü, Şaban Deresi Sokakta ilerleyen otomobile ve park halindeki 3 araca çaptı. Şiddetli çarpma sonucu araçlar sürüklenirken kazayı görenler yardıma koştu. Kazada yaralanan 3 kişi haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İETT otobüsünün çarptığı araçlar çekici ile kaldırıldı. İETT otobüsü de kaza yerinden kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.


- İstanbul
Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2)
Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2)
Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2)
Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2)
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Kaza, İETT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Beyoğlu'nda İETT otobüsü kazası kamerada (2) - Son Dakika
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