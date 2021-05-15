Son dakika: Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı

İSTANBUL - Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan silahlı çatışmanın şüphelileri yakalandı. Olaya ilişkin ortaya çıkan detayda, tarafların akraba olduğu öğrenildi.

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Hacı Ahmet Mahallesi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayın ardından çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çatışmada kullanılan 4 silahı ve 4 şüpheliyi yakaladı. Öte yandan çatışmanın taraflarının akraba olduğu öğrenildi.

Olayda yaralanan 4 kişinin de hayati tehlikesinin olmadığı bilgisine ulaşıldı.