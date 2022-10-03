Son dakika haber | BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDEN BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haber | BEYOĞLU'NDA İŞ YERİNDEN BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

03.10.2022 11:14

Son dakika haberler... BEYOĞLU'nda iş yerinden dizüstü bilgisayar çalan hırsız güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

BEYOĞLU'nda iş yerinden dizüstü bilgisayar çalan hırsız güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Olay, Beyoğlu Firuzağa Mahallesinde 26 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerine giren şüpheli, içeride kimsenin olmamasını fırsat bilerek dizüstü bilgisayarı alarak kaçtı. Bilgisayarın olmadığını gören çalışan güvenlik kamera görüntülerini inceleyince iş yerine hırsız girdiğini anladı. Polise giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Polisin yaptığı incelemede eşkali belirlenen şüphelinin H.Z olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu H.Z. Gezi Parkı'nda yakalanarak gözaltına alındı. H.Z.'ye "İş yerinden Hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaynak: DHA

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