Son dakika haberi... Beyoğlu'nda işlenen korkunç cinayetin faili adliyeye sevk edildi

Beyoğlu'nda işlenen korkunç cinayetin faili adliyeye sevk edildi

Evinden cephanelik çıktı

İSTANBUL - Kasımpaşa'da 22 yaşındaki genç, 42 yaşındaki adamı bir iş yeri önünde tartışmalarının ardından vurmuştu. Vurulan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 21.05 sıralarında Kasımpaşa'da, Camii Kebir Mahallesi Hoca Ahmet Sokak üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hakan Yarımay ve Berk Emir Öztan arasında uyuşturucu alışverişinden dolayı bir anlaşmazlık yaşandı. Aralarındaki tartışma sürerken Hakan Yarımay, Berk Emir Öztan'ı uzaklaştırdı. Olay yerinden ayrılan Öztan, bir süre sonra silahla geri dönerek Yarımay'a 3 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Hakan Yarımay tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Evinden cephanelik çıktı

Tartıştığı Hakan Yarımay'ı 3 el ateş ederek öldüren Berk Emir Öztan polis ekipleri tarafından gerçekleştiren çalışmalar sonucu Fatih Balat'ta yakalandı. Katilin yakalandığı evi aynı zamanda silah imalathanesi olarak da kullandığı ortaya çıktı. Katili yakalamak için başlatılan operasyonda tespit edilen silah imalathanesinde 11 adet sürgü, 11 adet namlu ucu, 53 adet açık namlu, 16 adet şarjör, 14 adet silah yayı, 1 adet tabanca, 14 adet icra mili, 3 adet sabit mengene, 50 adet şarjör kapağı 9 sürgü tutucu ve daha çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Öte yandan, Hakan Yarımay'ı 3 el ateş ederek öldüren Berk Emir Öztan'ın uyuşturucu, hırsızlık ve silah kanununa muhalefet gibi suçlardan da 7 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Öztan ile birlikte yakalanan arkadaşı Zafer Türkel de gerekli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.