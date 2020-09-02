Son dakika! BEYOĞLU'NDA KIRGIZİSTAN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU BİNASINDA YANGIN
Son dakika haberleri... Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı.
Beyoğlu Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafında söndürülürken binanın alev alev yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı
Taksim Meydanı'nda bulunan Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'na ait olduğu öğrenilen 5 katlı binanın 1'inci katında 22.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken konsolosluk binasında hasar meydana geldi. Yangını izlemek isteyen bazı vatandaşları polis güçlükle dağılabildi.
Kırgızistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu binasındaki yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde binanın 1'inci katının alevli şekilde yandığı görülüyor.
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