Son dakika haber! Beyoğlu'nda motosikletlinin çarptığı kişi öldü, kaza ders olmadı - Son Dakika

Son dakika haber! Beyoğlu'nda motosikletlinin çarptığı kişi öldü, kaza ders olmadı

Son dakika haberi: BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye motosiklet çarptı.

BEYOĞLU'nda yolun karşısına geçmek isteyen kişiye motosiklet çarptı. Kazada motosikletin çarptığı kişi ölürken sürücü ise yaralandı. Motosiklet sürücüsü ve çarptığı kişinin metrelerce yerde sürüklenmesi kameralara yansırken, bazı kişilerin kazanın yaşandığı yerin yakınındaki yaya geçidini kullanmayarak araçların arasından yolun karşısına geçmeye devam etmeleri dikkat çekti.

Kaza, Beyoğlu Irmak Caddesi'nde meydana geldi. Piyalepaşa yönünde ilerleyen motosikletli H.A (19) yolun karşısına geçmek isteyen Enver Hasel'e (73) çarptı. Motosiklet sürücüsü ve yayanın metrelerce sürüklendiği kazayı gören vatandaşlar yardıma koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı motosiklet sürücüsü H.A ve ağır yaralı olan yaya Enver Hasel'i olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. H.A'nın hayati tehlikesi bulunmazken, Enver Hasel hayatını kaybetti. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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100 METRE GERİDE VE 50 METRE İLERİDE YAYA GEÇİDİ VAR

Öte yandan kazanın yaşandığı yerin 100 metre gerisinde ve 50 metre ilerisindeki trafik ışıklarında bulunan yaya geçidini kullanmayan bazı kişilerin araçların arasından yolun karşısına geçtikleri görüldü.

YAYA VE MOTOSİKLETLİNİN SÜRÜKLENMESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsünün metrelerce yerde sürüklenmesi ve kazayı gören vatandaşların yardıma koşması yer aldı.


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Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 11:25 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Beyoğlu'nda motosikletlinin çarptığı kişi öldü, kaza ders olmadı - Son Dakika
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