BEYOĞLU'NDA OTELİN 8'İNCİ KATINDAN DÜŞEN TURİST HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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BEYOĞLU'NDA OTELİN 8'İNCİ KATINDAN DÜŞEN TURİST HAYATINI KAYBETTİ

02.07.2022 09:28

BEYOĞLU'nda kaldığı otelin 8'inci katındaki oda penceresinden park halindeki otomobilin üstüne düşen Fransız turist hayatını kaybetti.

BEYOĞLU'nda kaldığı otelin 8'inci katındaki oda penceresinden park halindeki otomobilin üstüne düşen Fransız turist hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 13.45 sıralarında yaşandı. Turist olarak İstanbul'a gelen Fas asıllı Fransa vatandaşı Salim Saidi (34) Asmalı Mescit Mahallesi'nde bir otele yerleşti. 8'inci katta oda tutan ve odada yalnız kalan Salim Saidi bilinmeyen bir nedenle pencereden park halindeki otomobilin üstüne düştü. Düştüğü otomobilin üstündeki yaralı turisti görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri ağır yaralı olan Salim Saidi'yi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Salim Saidi yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayıp hayatını kaybetti. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek Salim Saidi'nin odasında ve çevrede olay yeri incelemesi yaptı. Saidi'nin üstüne düştüğü ve ön tarafından ağır hasar alan otel sahibinin otomobili polis ekiplerinin çalışmalarının ardından olay yerinden kaldırıldı. Araştırma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini belirlemeye çalışıyor.

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Kaynak: DHA

İstanbul, turist, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BEYOĞLU'NDA OTELİN 8'İNCİ KATINDAN DÜŞEN TURİST HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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