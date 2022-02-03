Üye Girişi
Son dakika! BEYOĞLU'NDA PARFÜMCÜ TERÖRÜ; TURİSTİN KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR - Son Dakika

Son dakika! BEYOĞLU'NDA PARFÜMCÜ TERÖRÜ; TURİSTİN KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR

03.02.2022 22:25

Son dakika haberler: BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde kaçak parfüm satıcıları iddialara göre parfüm satın almak istemeyen 2 Filistin uyruklu turisti dövdü.

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde kaçak parfüm satıcıları iddialara göre parfüm satın almak istemeyen 2 Filistin uyruklu turisti dövdü. Parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırarak hastanelik etti.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre cadde üzerinde kaçak parfüm satışı yapan 2 satıcı, Filistinli uyruklu 2 turiste parfüm satmak istedi. Parfüm satın almak istemeyen turistler ile satıcılar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma daha sonra kavgaya dönüşürken parfüm satıcıları turistlerden birinin kafasında parfüm şişesi kırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle satıcılar olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı turiste ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırdı. Polisler satıcıları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika! BEYOĞLU'NDA PARFÜMCÜ TERÖRÜ; TURİSTİN KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR
Son dakika! BEYOĞLU'NDA PARFÜMCÜ TERÖRÜ; TURİSTİN KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR
Son dakika! BEYOĞLU'NDA PARFÜMCÜ TERÖRÜ; TURİSTİN KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR

YORUMLAR
500

İstiklal Caddesi, Filistin, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! BEYOĞLU'NDA PARFÜMCÜ TERÖRÜ; TURİSTİN KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:09 Palandöken'de trafik kazası! Turistleri taşıyan midibüs devrildi: 25 yaralı
22:04 Ünlü ayakkabı mağazasında iğrenç olay! Müdür, içerisine spermlerini bıraktığı ayakkabıyı kadın müşterisine giydirdi
21:47 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Karamollaoğlu'na sürpriz ziyaret! Görüşmede masaya yatırılan konu ittifak oldu
21:42 Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosuna yıldız futbolcular dahil olmadı! Taraftar sinirden deliye döndü
21:33 Hamile genç kız, iş görüşmesi için gittiği fabrikada feci şekilde hayatını kaybetti
21:12 Fenerbahçe antrenmanındaki görüntüsü çok konuşulmuştu! Ozan Tufan'ın İngiltere'de kaç kilo verdiği öğrenildi
20:56 Fenerbahçe, ünlü golcünün tüm şartlarını kabul etti! Resmi imzanın atılması an meselesi
20:47 Sokaktaki bankta güpegündüz kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdiler
20:46 Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! LPG oto gaza zam geldi
20:45 Seçim anketine Kılıçdaroğlu damga vurdu! İkinci turda aldığı yüzde 51.5'lik oy çok konuşulacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 22:31:35. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! BEYOĞLU'NDA PARFÜMCÜ TERÖRÜ; TURİSTİN KAFASINDA ŞİŞE KIRDILAR - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement