Son dakika! Beyoğlu'nda sahte para operasyonu - Son Dakika

Beyoğlu'nda düzenlenen operasyonda sahte 700 bin dolar ele geçirildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık'ta Hacı Ahmet Mahallesi'nde ikamet eden Suriye uyruklu bir kişinin evinde sahte para basıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada sahte 700 bin dolar, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 mermi ile 6 gram uyuşturucu ele geçirdi.

Suriye uyruklu Yahya B. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.