Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

27.02.2022 09:16

Son dakika haberi... BEYOĞLU'nda motosikletli kuryenin arkasında oturan kişiye rağmen tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışması cep telefonu ile kaydedildi.

BEYOĞLU'nda motosikletli kuryenin arkasında oturan kişiye rağmen tek tekerini kaldırarak gitmeye çalışması cep telefonu ile kaydedildi. Kask ve güvenlik önlemi olmadan uzun süre trafikte ilerleyen sürücü daha sonra gözden kayboldu.

Olay, Kasımpaşa Bahariye Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Motosikletli kurye, motorun arkasında oturan kişiyle birlikte motosikletin tek tekerini kaldırarak seyahat etti. Kask ve koruyucu ekipman olmadan uzun süre tek teker ile giden kuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu ile kaydedildi. Motosiklet ile tehlikeli hareket yapan sürücü bir süre sonra gözden kayboldu.

Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

YORUMLAR
500
Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti

Motosiklet, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika


Son Dakika
08:46 Ukraynalı yetkilinin isyanı sonuç verdi! Elon Musk, Ukrayna'ya internet desteği sağladı
08:22 Rusya'nın Ukrayna saldırısı 4. gününde! Rus ordusu kuşatmaya devam ediyor, Kiev direniyor
08:06 Rusya'ya bir yaptırım daha! AB Komisyonu Başkanı Leyen, kararı "Varlıklarını felç edeceğiz" sözleriyle açıkladı
01:06 Fatih Terim, canlı yayında sorulan soruyu bilemedi! Aldığı kupaların sayısı onlarca
00:56 Rusya'ya asker gönderen Çeçen lider Kadirov: Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok
00:34 Manchester City'nin yıldız futbolcusu Zinchenko maç öncesinde gözyaşlarını tutamadı!
00:03 ABD Başkanı Biden: Ya 3. Dünya Savaşı ya da yaptırımlar
23:57 Stüdyoda Ukrayna-Rusya savaşı konuşuluyordu! Prof. Dr. İlter Turan'ın sözleri yayına damga vurdu
23:33 Josef de Souza'nın yaptığı paylaşım sevenlerini üzdü! Deneyimli futbolcu dua istiyor
23:26 Putin, onu Nazi olmakla suçluyor ama gerçekler başka! Zelenski ailesi Yahudi soykırımın kurbanlarından, büyükbabası ailede sağ kalan tek kişi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 09:21:11. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: BEYOĞLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement