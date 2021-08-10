Tophane'de aralarında husumet olan iki aile sokak ortasında tekme ve yumruklarla birbirine girdi. Kavga anları kameralara yansırken, polis ekiplerinin dağıttığı taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Tophane Boğazkesen Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü cadde üzerinde karşılaşan husumetli iki aile arasında önce sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavga dönüşmesi üzerine aile fertlerine birbirine saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı müdahale ederek sonlandırdı. Kavga anları kameralara yansırken, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

(Doğan Can Cesur/İHA)