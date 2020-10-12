Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi - Son Dakika

Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi

12.10.2020 15:57

Beyoğlu'nda polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.

Beyoğlu'nda polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.??

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.??

Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.??

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Aracı Büro Amirliğine bağlı polis memurları da uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.

Ekiplerin denetimleri çeşitli zamanlarda devam ettireceği bildirildi.

Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi
Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi

İstanbul, Beyoğlu, Turizm, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 486 bin 200 liraya geriledi İzmir'de takside fenalaşan yolcu hayatını kaybetti Üvey babasının telefonunda banyoda çekilmiş fotoğraflarını gören genç kız intihara kalkıştı Cani anne, 4 yaşındaki oğlunu asarak öldürdü İhanet şüphesi yüzünden karısının kafasını kesti, kesik başla polis karakoluna gitti Adnan Oktar, "Cinsel ilişkiye giremiyor" iddialarına cevap verdi: Yalan söylüyorlar, cinsel gücüm çok yerinde Çevirme yapan trafik polisi, aracın arkasındaki şehitlerin fotoğraflarını elleriyle temizledi "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kuryeye hapis istemi
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat Sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a ulaştı! Son kurban İstanbul'da yaşayan bir avukat         
16:53
Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı Antalya'da kaldırımda maske satan şahıs, kadın zabıtaya saldırdı         
16:21
İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da salı günü öğle saatlerinden sonra kuvvetli sağanak yağış bekleniyor         
16:13
Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur Adnan Oktar, mahkemede 69 bin liralık prezervatif sorulunca topu kediciklere attı: Onlar kullanıyordur         
15:54
MasterChef yarışmacısı Duygu, MasterChef yarışmacısı Duygu, "Beni aldattı" dediği eski nişanlısıyla barıştı         
15:22
Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi Ermenistan ordusunun SİHA korkusu! Sözde Karabağ lideri Harutyan sığınakta görüntülendi         
15:06
Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı Otomobil üretimi yüzde 18 düştü, ikinci el araç fiyatları fırladı         
14:31
Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı Çocuklarını kucaklayıp Hatay'daki yangından kaçan babadan tepki: Milyonlarca ağaç yandı, kimsenin sesi çıkmadı         
13:53
Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi Karşıdan karşıya geçerken otomobil çarpan yaya, feci şekilde can verdi         
12:49
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın annesi: Suriyeli şahit dinlensin         
12:47
Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı         
12:42
Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı Para içinde yüzen Nusret Gökçe'nin çok çalışmaktan elleri nasır bağladı         
12:00
Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı Mal varlıklarına el konulan ünlü iş adamı, çocukken ayakkabı boyadığı yerden fotoğraf paylaştı         
11:37
5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor 5 çocuk annesi sosyal medya üzerinden yılda 250 bin adet avokado satıyor         
11:13
Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı Maskeyi koluna takan genç kız, denetimdeki polisleri görünce kaçmaya başladı         
10:41
Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor Hatay'da yanan ağaçlar hakkında paylaşım yapan Ezgi Mola'ya tepki yağıyor         
10:36
"Korona ölümleri gizleniyor mu" iddiasına mezarlık kayıtlarındaki rakamlar son noktayı koydu         
09:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 17:06:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei