Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi - Son Dakika

Beyoğlu'nda polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.??
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.??
Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.??
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Aracı Büro Amirliğine bağlı polis memurları da uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.
Ekiplerin denetimleri çeşitli zamanlarda devam ettireceği bildirildi.
- Kaynak: AA
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