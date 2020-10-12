Beyoğlu'nda turizm polisinden koronavirüs denetimi - Son Dakika

Beyoğlu'nda polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında turistlere yönelik denetim yaptı.??

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde devriye görevi gerçekleştirdi.??

Polisler, maske takmayan turistlerden ve bazı vatandaşlardan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.??

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnsansız Hava Aracı Büro Amirliğine bağlı polis memurları da uçurdukları İHA'dan maske takılması ve Kovid-19 tedbirlerine uyulması için Türkçe ve İngilizce anonslar yaptı.

Ekiplerin denetimleri çeşitli zamanlarda devam ettireceği bildirildi.