Son dakika... BEYOĞLU'NDA YANGIN: ENGELLİ GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI - Son Dakika
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Son dakika... BEYOĞLU'NDA YANGIN: ENGELLİ GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

25.04.2022 13:11

Son dakika gündem haberine göre BEYOĞLU'nda bir dairede başlayan yangın üst kata da sıçradı.

BEYOĞLU'nda bir dairede başlayan yangın üst kata da sıçradı. Yangın nedeniyle dairede mahsur kalan engelli genç kız, mahalle sakinleri tarafından kurtarılarak dışarı çıkarıldı. Kızının hastaneye kaldırıldığını öğrenen kadın uzun süre sakinleştirilemedi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kontrol altına alındı.

Yangın, Beyoğlu Yeni Bostan Sokak üzerinde bulunan dört katlı binanın üçüncü katında saat 12.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenler, apartman sakinlerini uyardıktan sonra itfaiye ekiplerine haber verdi. Dumanların yoğunlaşması üzerine apartman boşaltıldı. Yangın çıkan dairede engelli genç kızın olduğunu öğrenen mahalle sakinleri, daireye girerek engelliyi dışarıya çıkardı. Engelli kız, ambulansa alınarak tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kızının hastaneye kaldırıldığını öğrenen anne ise güçlükle sakinleştirildi. Yangın, kısa sürede üst daireye de sıçradı. Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri yangına iki yönden müdahale ederek söndürdü. Yangında iki dairede hasar meydana geldi.

'ENGELLİ KADINI KOMŞULAR KURTARDI"

Mahalle sakini Akif İnnan, 'Bizim komşuda yangın çıktı. Kuşlarımız içeride kalmıştı. Tekrar içeriye girdim onları aldım. Onlarda sonuçta bir can. Kuşları almaya gittiğimde iki kuşta korkmuşlar titriyorlardı. Zor kurtardım kuşları. Yangının elektrikten çıktığı söyleniyor, duvarlarda yanma oldu. Onlarda benim evladım, 3 çocuğum var bir de onlar 5 çocuğum var. Benim canım gitsin onlar gitmesin. 16-17 yaşında bir bedensel engelli kız vardı. Onu komşular kurtarmış sağ olsunlar" dedi.

Son dakika... BEYOĞLU'NDA YANGIN: ENGELLİ GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
Son dakika... BEYOĞLU'NDA YANGIN: ENGELLİ GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
Son dakika... BEYOĞLU'NDA YANGIN: ENGELLİ GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI
Son dakika... BEYOĞLU'NDA YANGIN: ENGELLİ GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... BEYOĞLU'NDA YANGIN: ENGELLİ GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... BEYOĞLU'NDA YANGIN: ENGELLİ GENÇ KIZI MAHALLE SAKİNLERİ KURTARDI - Son Dakika
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