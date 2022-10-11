Son Dakika | Beyoğlu'ndaki "laf atma" cinayeti davasında, 5 sanıktan 4'üne müebbet hapis cezası verildi

İstanbul Beyoğlu'nda laf atma nedeniyle çıkan kavgada 1 kişinin öldürülmesi, 1 kişinin yaralanmasına ilişkin davada, yargılanan 5 sanıktan 4'üne müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, 4'ü tutuklu 5 sanık ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, Halil Talha Ertuğrul'un ölümünde "tasarlama" unsurunun olmadığına hükmederek, sanıklar Baran Demir, Ferhat Ekin, Yavuz Ermiş ve Ümeyir Ermiş'i kasten öldürme suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanıklar Baran Demir ve Ferhat Ekin'i ayrıca "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan 2 yıl 8'er ay hapis ile 1200 lira adli para cezasına mahkum etti.

Sanık Yavuz Ermiş'e, mağdur Süleyman Zafer Köker'e karşı işlediği "kasten yaralama" suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, sanık Abdülmenaf Demir'i "suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl hapse çarptırdı.

Heyet, sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlardan beraatini kararlaştırarak, 4 tutuklu sanığın tahliye talebini reddetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, aynı inşaatın mekanik bölümünde çalışan maktul Halil Talha Ertuğrul (19) ile mağdur Süleyman Zafer Köker'in (21) 24 Ağustos 2021'de Beyoğlu'nda yolda yürürken, sanıklar Baran Demir ve Ferhat Ekin ile karşılaştıkları, aralarında laf dalaşının yaşandığı, sonrasında zanlıların maktul ile mağdurun kaldıkları otelin önüne geldikleri belirtilmişti.

Sanıklar Baran Demir ve Ferhat Ekin'in diğer sanıklar Ümeyir Ermiş ile Yavuz Ermiş'i arayarak silah istediklerinin anlatıldığı iddianamede, buluşan sanıkların iki gruba ayrılarak maktulü aramaya başladıkları aktarılmıştı.

İddianamede, sanıklar Ferhat Ekin ile Yavuz Ermiş'in maktulü görüp diğer sanıklara haber verdiği, buluşup 10-15 dakika sonra maktulün yanına geldikleri, gelir gelmez sanık Yavuz Ermiş'in mağdur Süleyman Zafer Köker'in kafasına tekme attığı ve yere düşmesinin ardından sanığın kaçmaya çalışan maktule de tekme attığı ifade edilmişti.

Sanık Ümeyir Ermiş'in maktulü tuttuğunun anlatıldığı iddianamede, sanıklar Baran Demir ile Ferhat Ekin'in Ertuğrul'a ateş ettiği, sanık Demir'in silahın kabzasıyla birçok defa vurduğu ve sonrasında şüphelilerin kaçtığı anlatılmıştı.

İddianamede, sanıklar Baran Demir ile Ferhat Ekin'in yurt dışına kaçma girişiminde bulundukları, sanık Abdülmenaf Demir'in kaçmaya çalışan sanıklara yardım ederek Çanakkale'ye götürdüğü, sanıkların bu kentte yakalandıkları bildirilmişti.

Sanıklar Baran Demir, Ferhat Ekin, Ümeyir Ermiş ve Yavuz Ermiş'in, "tasarlayarak öldürme", "kasten yaralama" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasının istendiği iddianamede, sanık Abdülmenaf Demir'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.