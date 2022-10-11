Son Dakika | Beyoğlu'ndaki "omuz atma cinayeti" davasında yargılanan iki polisin beraatine karar verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Beyoğlu'ndaki "omuz atma cinayeti" davasında yargılanan iki polisin beraatine karar verildi

11.10.2022 16:02
Son Dakika | Beyoğlu'ndaki "omuz atma cinayeti" davasında yargılanan iki polisin beraatine karar verildi

Son dakika haberine göre Beyoğlu'nda, 2015'te "omuz atma" nedeniyle 28 yaşındaki Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yeniden yargılanan iki polis memuru beraat etti.

Beyoğlu'nda, 2015'te "omuz atma" nedeniyle 28 yaşındaki Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya müdahale etmedikleri iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yeniden yargılanan iki polis memuru beraat etti.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Ayhan Kaya'nın ağabeyi Hüseyin Kaya ile avukatı katıldı.

Tutuksuz sanıklar Mücahit Ö. ile Ali T. ise duruşmaya gelmedi. Müdahil Hüseyin Kaya ve avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklara yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmaması nedeniyle beraat kararı verdi.

Süreç

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ayhan Kaya'nın, 4 Temmuz 2015 akşamı, İstiklal Caddesi'nde "omuz atma" nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından dövülüp bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 3 sanık hakkında dava açılmıştı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Aralık 2016'da, sanıklar Ferdi İnci, Hasan Düman ve Cihan Arslan'ın "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı müebbet hapisle cezalandırılmasını kararlaştırmıştı.

Kavgaya geç müdahale ettikleri öne sürülen Güven Timleri'ne bağlı 7 sivil polis hakkında yürütülen soruşturma sonucunda, iki polisin "görevi kötüye kullanma" suçundan altışar aydan ikişer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istemiyle dava açılırken, 5'i hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan iki polis hakkındaki dava 9 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı. Mahkeme, sanıklar Mücahit Ö. ve Ali T'nin, "görevi kötüye kullanmak" suçundan, yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması nedeniyle beraatlerine hükmetmişti.

Bilirkişi raporuna göre olay yerinde bulunan ve "amir" olarak isimleri geçen Zafer O. ile Barış C. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldüğünü hatırlatan mahkeme, bu kişiler hakkında yeniden suç duyurusunda bulunulmasına gerek olmadığını, gereği için raporun ve duruşma tutanaklarının başsavcılığa gönderileceğini de bildirmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi ise tarafların temyizi sonucu beraat kararını bozmuştu.

Kararda, olaya ilişkin komiser yardımcısı Zafer O. ve polis Memuru Barış C. hakkında soruşturma yürütüldüğü ve sanıkların yargılandığı dava dosyasının bu soruşturma ile aynı olay kapsamında olduğu belirtilmişti.

Dosyalar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğunun belirtildiği kararda, verilecek kararların birbirini etkiler durumda olduğu kaydedilmişti. Her iki dosyanın birleştirilmesinin talep edildiği bozma kararında, soruşturma sonuçlanmış ise de dosyanın bu dosya içerisine konularak delillerin birlikte değerlendirilmesi ve hukuki durumunun buna göre takdirinin gerektiği belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Ayhan Kaya, İstanbul, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Beyoğlu'ndaki 'omuz atma cinayeti' davasında yargılanan iki polisin beraatine karar verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Beyoğlu'ndaki "omuz atma cinayeti" davasında yargılanan iki polisin beraatine karar verildi - Son Dakika
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