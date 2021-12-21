Son dakika... BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALAN BEBEK İLE ENGELLİ KADINI İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

BEYOĞLU'nda, 4 katlı binanın 2'nci katında yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan bebek ile engelli kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Yenişehir Mahallesi Direkçibaşı Sokak'ta dün saat 17.30'da 4 katlı binanın 2'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairenin boş olduğu öğrenilirken, oluşan yoğun duman nedeniyle üst katlarda oturan bina sakinleri dairelerinde mahsur kaldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, merdiven yardımıyla da dairelerinde mahsur kalanları dışarı çıkardı. Bebeğiyle birlikte mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra ambulansa alındı. Bu sırada, yürüme engelli olduğu için dairesinden çıkamayan bir kadın ise bir sedye yardımıyla dışarı çıkarıldı. Vatandaşları sokağa döken yangında dumandan etkilenenlere ambulanslarda müdahale edilerek oksijen verildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.