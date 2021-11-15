Son dakika... Beypazarı Doğa Koruma ve Mili Parklar Şefliği, jandarma ile ortak hareket ediyor - Son Dakika

Beypazarı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, ilçe genelinde kaçak avlananlarla mücadele kapsamında, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli çalışma yürütüyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Ayfer Ölmez ile Beypazarı Jandarma Komutanı Teğmen Mustafa Şenarslan Milli Parklar Şefliğinin bahçesinde değerlendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda kaçak avcılığa ve gece avlananlara karşıda titiz bir çalışmanın yürütüldüğü belirtirlerken, gece devriyelerinde jandarma ekipleriyle birlikte hareket edilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

Özellikle orman köyleri ile bazı bölgelerin ve sahalarının daha çok denetlenmesinin önemli olduğu kaydedilen toplantıda, avcılık yapacakların yasal izin belgeleriyle avlanmaya açık saha ve alanlarda avlanmasına dikkati çekildi.