Son dakika... Beypazarı'nda uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, istihbari çalışmalarının ardından bir otel odasına baskın yaptı.

M.D'nin kaldığı odada yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile haplar ele geçirildi. Bu kişinin yanı sıra A.C, Ü.M.A. ve Ş.Y'nin evlerinde ise bir miktar eroin bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.D, A.C. ve Ş.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, Ü.M.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.