Son Dakika: Beyrut Limanı, korkunç patlamanın tüm izlerini hala taşıyor - Son Dakika

Son Dakika: Beyrut Limanı, korkunç patlamanın tüm izlerini hala taşıyor

Bir son dakika haberine göre Beyrut Limanı, yaklaşık 10 gün önce 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı korkunç patlamanın tüm izlerini taşıyor.

Son Dakika: Beyrut Limanı, korkunç patlamanın tüm izlerini hala taşıyor, System.String[]

Beyrut Limanı, yaklaşık 10 gün önce 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığı korkunç patlamanın tüm izlerini taşıyor.

Lübnan uzun süredir, yerel para biriminin dolar karşısında beş kata varan değer kaybı, ekonomik krizin yol açtığı protesto dalgası ve Hizbullah- İsrail arasındaki gerilimin tırmanması gibi konularla gündemdeydi.

Ülkenin en büyük nüfusa sahip, ticari ve sosyal metropolü aynı zamanda da başkenti Beyrut'un limanında 4 Ağustos'ta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Beyrut sakinleri limandaki yangını cep telefonlarıyla görüntülerken, meydana gelen ikinci bir patlama korkunç bir etkiye yol açtı. Nükleer bombalarla ilişkilendirilen patlama sonrasındaki mantar bulutu ve patlamanın yol açtığı şok dalgası görüntülere yansıdı.

Bu patlama sonucu yıkıma uğrayan Akdeniz'in en büyük limanlarından Beyrut Limanı ülke ekonomisinin can damarı sayılıyordu.

Lübnanlı yetkililer, 6 yıl boyunca bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın Afrika'da bir ülkeye sevk edilmek istenirken limanda infilak ettiğini açıkladı. Patlama sonucunda Lübnan'ın en önemli ticaret limanı büyük bir harabeye dönüştü.

Lübnan'ın başkentinin dünyaya açılan deniz kapısı kapandı

Beyrut Limanı, doğu Akdeniz'in en önemli limanlarından biri ve Lübnan'ın adeta deniz yoluyla dünyaya açılan kapısı konumundaydı.

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) 2018'de yayımladığı "Sevk Bağlantı Hattı" indeks raporuna göre, Beyrut Limanı, sergilediği performans dolayısıyla dünya genelinde 171 liman arasında 38. sıradaydı.

Bölgesel düzeyde Orta Doğu'daki liman ülkeleri arasında aynı indekste Beyrut Limanı 6. sırada bulunuyor. Raporda, hem bölgesel hem de dünya genelindeki sıralamasıyla limanın performansının ne kadar önemli olduğuna dikkat çekiliyor.

Liman, jeostratejik konumu itibarıyla Ürdün, Suudi Arabistan, Irak ve diğer Körfez ülkelerinin Akdeniz ile bağlantısını sağlayan önemli limanların başında yer alıyor.

Uzmanlar, limanın yeniden inşası için zaman ve büyük kaynak gerektiğini ifade ediyor.

Limanın görüntüsü savaş alanını andırıyor

Beyrut Limanı'nda patlamanın oluştuğu noktada dev bir çukur açılırken, patlama merkezinin yakınındaki dev silolardan dökülen tahılları kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Çevredeki depolar ve hangarların neredeyse tamamının metal aksamları parçalanmış. Patlama merkezinin yakınındaki mahallelerdeki insanlar limandaki patlamada havaya uçan metal parçalarının adeta şarapnel gibi mahallelerine geldiğini anlatıyor.

Limanın görüntüsü gerçekten ziyade adeta bir savaş filmi platosunu andırıyor.

ABD merkezli bir düşünce kuruluşu, ülkedeki ekonomik krize ilave olan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) neden olduğu ulusal ekonomideki yüzde 15 daralmanın, limandaki patlama nedeniyle yüzde 24'e çıkabileceği uyarısını yaptı.

Lübnan Ekonomi Bakanlığının paylaştığı rakamlara göre, patlamanın ülkede neden olduğu zarar 15 milyar doları aştı.

Beyrut Limanı, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 13:05

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika: Beyrut Limanı, korkunç patlamanın tüm izlerini hala taşıyor - Son Dakika
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