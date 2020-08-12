Son dakika... Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama hastaneleri de vurdu - Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan şiddetli patlamada 3 hastanenin devre dışı kaldığını bildirdi.

DSÖ, Beyrut Limanı'nda geçen hafta yaşanan büyük patlamanın ardından Lübnan'daki sağlık durumuna ilişkin videokonferans aracılığıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

DSÖ'nün Doğu Akdeniz Acil Durum Direktörü Richard Brennan, "Başkent Beyrut'taki ana hastanelerden 3'ü devre dışı bırakılmış durumda. Diğer 3 hastane de kapasitelerinin çok altında hizmet veriyor. Bu da Beyrut'ta 500 hasta yatağını kaybettiğimiz anlamına geliyor." dedi.

Ülkenin başkentindeki 55 klinik ve sağlık merkezinde gerçekleştirdikleri değerlendirmelerin ardından bunların yüzde 50'sinin hizmet dışı olduğuna tanıklık ettiklerine dikkati çeken Brennan, Lübnan makamlarını, bahsi geçen şiddetli patlamada yaralananların yanı sıra artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı ülkeye hizmet vermesi için bu sağlık işletmelerini en kısa sürede faaliyete geçirmeye teşvik etti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Lübnan sağlık makamlarının resmi açıklamalarına göre, 171 kişi hayatını kaybetmiş ve 30-40 kişinin kaybolmuştu. Yaklaşık 6 bin yaralıdan 120'sinin yoğun bakımdaki tedavileri sürüyor ve 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı mevcut.

Lübnan resmi makamları patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar yaşanmıştı.