Son Dakika | Beyrut'ta halk sokakları kendi çabalarıyla temizliyor

Son dakika haberi... Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, meydana gelen patlama sonrası molozla dolan sokakları kendi çabalarıyla temizliyor.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta halk, meydana gelen patlama sonrası molozla dolan sokakları kendi çabalarıyla temizliyor. Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda dün meydana gelen patlama sonrası sokaklar molozlarla doldu. Normal hayata dönmek için Beyrutlular, molozları temizlemeye başladı. Gönüllü gruplar halinde bir araya gelen halk, sokak sokak temizleme çalışmalarına başladı. Beyrutlular, ağır hasar gören Gemayzeh, Mar Mikhael ve Eşrafiye bölgelerinde sokakları temizleyerek çalışmaları sürdüreceklerini belirtti. (Hamad Alnajjar/İHA)

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 07:37

Kaynak: İHA

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