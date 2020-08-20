Son dakika! Beyrut'taki patlama Kovid-19 vakalarının zirveye çıktığı Lübnan'da hastaneleri de vurdu - Son Dakika

Son dakika! Beyrut'taki patlama Kovid-19 vakalarının zirveye çıktığı Lübnan'da hastaneleri de vurdu

Son dakika gelişmesine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu yaşanan felaket, ağır can ve mal kayıplarının yanı sıra şehrin en önemli hastanelerinin de devre dışı kalmasına neden oldu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta binlerce ton amonyum nitratın infilak etmesi sonucu yaşanan felaket, ağır can ve mal kayıplarının yanı sıra şehrin en önemli hastanelerinin de devre dışı kalmasına neden oldu.

Sağlık Bakanlığı, 4 Ağustos'ta Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama sonrası toplam 500 yatak kapasitesine sahip 4 hastanenin faaliyetlerine ara verdiğini açıkladı.

Tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden biriyle boğuşan Lübnan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının da zirveye çıktığı bir dönemden geçiyor.

Lübnan'da dün 589 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 10 bin 347'ye çıktı.

Ekonomik kriz nedeniyle zaten sağlık hizmetlerinin kısıtlı olduğu ülkede bir de patlama sonrası bazı hastanelerin devre dışı kalması Lübnan makamlarını çaresiz bıraktı. Beyrut'taki patlamada yaralanan binlerce yaralıdan bazıları diğer kentlerdeki hastanelere nakledilmek zorunda kaldı.

Bu arada Lübnan Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Beyrut Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 182'ye yükseldi.

330 yataklı hastane tümüyle devre dışı kaldı

Lübnan'da 1878'den bu yana kesintisiz hizmet veren, başkentin Eşrefiyye bölgesindeki Rum Hastanesi yöneticilerilerinden Dr. Ayd Azar, Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlama sırasında ve sonrasında hastanede yaşananları AA muhabirine anlattı.

Yaklaşık bir buçuk asırlık Rum Hastanesi'nin ilk defa faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldığını belirten Dr. Azar, buranın 330 yatak kapasitesiyle Beyrut'ta patlama sonrası devre dışı kalan en büyük hastane olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 330 yataklı hastanede ciddi hasar oluştuğunu aktaran Dr. Azar, "Bütün odalarda hasar oluştu, bir hasta odası veya bir yoğun bakım odası dahi kullanılabilecek durumda değil. Acil servis de aynı şekilde ciddi yıkıma maruz kaldı." dedi.

Dr. Azar, patlama sonrası anında hastaneyi tahliye kararı aldıklarını belirterek, "Bir hastanenin tahliyesi tabi hiç de kolay değil. Çünkü hastane, hastalar için titizlikle güvenli hale getirilen bir mekan." ifadelerini kullandı.

Patlamayla birlikte elektriklerin de kesildiği ve hastanede yoğun bakım bölümü dışındaki tüm katlarda oksijen aksaması yaşandığını söyleyen Dr. Azar, yaralılardan bazılarına bu şartlarda müdahale edildiğini kaydetti.

Patlamada ölenlerin yüzde 10'u Rum Hastanesi'nden

Tahliyeyle birlikte tüm imkanlarını seferber ederek yolun ortasına bir sahra hastanesi kurduklarını anlatan Dr. Azar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rum Hastanesi'inde patlama nedeniyle 4'ü hemşire, 5'i ziyaretçi ve 13'ü hasta olmak üzere toplam 22 kişi yaşamını yitirdi. Dolayısıyla Beyrut Limanı'ndaki patlamada hayatını kaybedenlerin neredeyse yüzde 10'u bu binadan."

Beyrut'ta deprem etkisi yaratan şiddetli patlamanın yaşandığı saat 18.10'dan 20.30'a kadar hastaneyi tahliye çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Dr. Azar, "Dolayısıyla olayın ilk saatlerinde biz bir taraftan hastaneyi tahliye ederken diğer taraftan da patlamada yaralananlar tedavi için buraya getiriliyordu." dedi.

Dr. Azar, saat 20.30'dan itibaren sivil savunma ekipleri ve Kızılhaç Örgütü ile sağladıkları koordinasyon sayesinde hastanedeki yaralıların düzenli şekilde tahliye edilerek çevredeki diğer hastanelere nakledildiğini anlattı.

Rum Hastanesi'nden tahliye edilen yaralıların Beyrut'un yana sıra Trablusşam'daki bazı hastanelere kaldırıldığını ifade eden Dr. Azar, "330 yatak kapasiteli Rum Hastanesi'nden tahliyeleri o gece ancak saat 02.30 gibi tamamlamış olduk." diye konuştu.

Beyrut Limanı'ndaki patlamanın üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen hala hastanedenki hasar tespit çalışmalarını bitiremediklerini kaydeden Dr. Azar, "Bu felaketten önce zaten ekonomik kriz nedeniyle çeşitli sorunlar yaşıyorduk. Şimdi ise patlamanın hastanedeki cihazlara verdiği zararları tespit etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hastane, Kovid-19 vakalarının kabul edildiği en önemli merkezlerden biriydi

Patlamada devre dışı kalan 4 hastaneden en büyüğü olan Rum Hastanesi'nde sadece alüminyum ve camlarda oluşan hasarın 12 milyon dolar olduğuna işaret eden Dr. Azar, "Patlama nedeniyle bina ve cihazlarda oluşan hasara çalışmaların durması da eklenince zararımız 40 milyon doları aşıyor. Hala hasar tespit çalışmalarımızı titizlikle devam ettiriyoruz ve bu rakamın daha da büyük çıkması muhtemeldir." dedi.

Rum Hastanesi'nin patlama öncesi Beyrut'ta Kovid-19 vakalarını kabul eden en önemli sağlık kurumlarından biri olduğunu söyleyen Dr. Azar, vaka sayılarında ciddi artışın görüldüğü bu dönemde hastanenin devre dışı kaldığına dikkati çekti.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut, 4 Ağustos'ta 182 kişinin hayatını kaybetmesine, 6 binden fazla kişinin yaralanmasına ve 300 bin kişinin yerinden olmasına yol açan korkunç bir patlamayla sarsılmıştı.

Barındırdığı Suriyeli ve Filistinli mültecilerle nüfusu yaklaşık 6 milyona ulaşan Lübnan, sahip olduğu tek tahıl silolarını da söz konusu patlamada kaybetmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut'ta meydana gelen büyük patlamanın yol açtığı maddi hasarın 15 milyar doları aştığını ifade etmişti.

Ülkeyi sarsan şiddetli patlamanın ardından ilan edilen olağanüstü hal son olarak 18 Eylül'e kadar uzatılmıştı.

Son dakika! Beyrut'taki patlama Kovid-19 vakalarının zirveye çıktığı Lübnan'da hastaneleri de vurdu

Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 11:34

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Beyrut'taki patlama Kovid-19 vakalarının zirveye çıktığı Lübnan'da hastaneleri de vurdu - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti İmamoğlu kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul ve hayat pahalılığı üzerinden yanıt verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Bakan Selçuk: Okulları zamanında açmaya odaklanmalıyız Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor G.Saray ve Beşiktaş'ın istediği Lemina, yaptığı paylaşımla Süper Lig'e dönüş sinyali verdi 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı 2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Mert Hakan transfer sürecini anlattı: Yaşanan olaylar Fenerbahçe ile beni birbirimize bağladı Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi         
14:07
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor         
12:23
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı Tasarımcı Emre Erdemoğlu'nun defilesinde Murat Dalkılıç rüzgarı         
11:42
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
11:13
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı         
10:33
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu         
10:03
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek Meteoroloji'den 21 kente uyarı! Şiddetli yağışlar 4 gün sürecek         
09:08
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor 2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor         
08:51
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı         
08:26
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu         
07:42
Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu Çatışma ihbarıyla olay yerine intikal eden ekipler, kendilerini dizi çekiminin ortasında buldu         
05:23
Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu Vedat Muriqi, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Lazio'ya transfer oldu         
00:35
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı         
00:10
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi         
21:48
İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü İki saldırgan, sokak ortasında bir genci önce darbetti ardından silahla vurarak öldürdü         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 18:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Beyrut'taki patlama Kovid-19 vakalarının zirveye çıktığı Lübnan'da hastaneleri de vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei