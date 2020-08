Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve en az 70 kişinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Fransa, Rusya ve İran'dan Lübnan'a destek ve başsağlığı mesajı geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Beyrut'ta çok fazla ölü ve hasara neden olan patlamadan dolayı Lübnanlılarla kardeşlik dayanışmamı ifade etmek isterim. Fransa her daim Lübnan'ın yanında duracak. Fransız yardımı ve kaynakları bölgeye ulaştırılmakta" ifadelerini kullandı. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ise, "Büyük patlamanın yaşandığı Beyrut'taki kurbanların ailelerine başsağlığı diliyor ve sayısı fazla olan yaralılara acil şifa diliyoruz. Fransa her zaman Lübnan ve Lübnanlıların yanında duruyor ve durmaya devam edecek. Ülkemiz Lübnan yetkilileri tarafından ifade edilecek ihtiyaçlara göre yardım sağlamaya hazır" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif: "Lübnan'a yardıma hazırız"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda patlamadan üzüntü duyduklarını belirterek, "Lübnan güçlü kal" ifadelerini kullandı. Zarif, Twitter paylaşımında Lübnan halkının yanında olduklarını dile getirerek, "Dualarımız ve zihinlerimiz büyük ve direnişçi Lübnan halkı ile beraber. Lübnan'a yardıma hazırız" ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan halkına yardım için hazır olduğunu kaydeden Zarif, "Kalplerimiz bu büyük faciayı yaşayan Lübnan halkı ile beraber. Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve ailelerine sabır diliyoruz" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi ise yayımladığı mesajında büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Konu hakkındaki gelişmelerin takipçisi olacağız. Lübnan halkına yardım etmeye hazırız" dedi.

"Rusya olarak Lübnan halkının acısını paylaşıyoruz"

Kremlin Basın Servisi'nden yapılan açıklamada ise Vladimir Putin'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlamayla ve can kayıplarıyla ilgili Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'a başsağlığı mesajı gönderdiği belirtildi. Putin mesajında, "Rusya olarak Lübnan halkının acısını paylaşıyoruz. Sizin aracılığınızla hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına üzüntülerimizi bildirirken, mesajımı tüm Lübnan halkına iletmenizi rica ediyor ve yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - PARİS