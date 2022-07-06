Alınan bilgiye göre, Huğlu Mahallesi'nde bir vatandaş yaralı bir yavru vaşak buldu. Araç çarpması sonucu yaralandığı tespit edilen yavru vaşak Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim edildi. Yavru vaşak, Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Beyşehir'de otomobilin çarptığı yaralı vaşak tedaviye alındı - Son Dakika

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