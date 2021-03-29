Son Dakika | Beyşehir'deki trafik kazasında ağır yaralanan sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Özgür Ateş, hastanede 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan sürücü Özgür Ateş, hastanede 15 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Beyşehir-Isparta Karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen kazada yaralanan Özgür Ateş, sevk edildiği Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti. Ateş'in cenazesinin, doğum yeri olan ilçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olay Kaza, 15 Mart 2021 tarihinde Beyşehir-Isparta Karayolunun 10. kilometresinde meydana gelmiş, bir tekstil fabrikasında çalışan personeli taşıyan Mehmet Çalmaz idaresindeki 42 GBJ 76 plakalı servis midibüsü, Özgür Ateş yönetimindeki 42 AHC plakalı otomobille çarpışmıştı. Kazada yaralanan ve otomobil içerisinde sıkışan sürücü Ateş ile yanındaki diğer yaralı Memiş Sevgili, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

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