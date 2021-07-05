Son dakika: Beyşehir Gölü kıyılarındaki sazlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde göl kıyılarındaki sazlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Beyşehir'in Soğla mevkisindeki sazlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Su kuşlarının da yaşam alanı olan bölgeden dumanlar çıktığını gören vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bölgenin balçık ve bataklık olması nedeniyle ilerlemekte zorlanan itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edilen bir iş makinesi tarafından toprak dökülmesiyle ilerleyerek alevlere müdahale etti.

Alevler arasında kalan büyükbaş hayvanlar ise ekipler tarafından yangın mahallinden çıkarılarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Rüzgarın da zaman zaman etkili olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın, ekipler tarafından kontrol altına alındı.