Son Dakika | Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezinde de TOKİ konutları yükselecek - Son Dakika

Son Dakika | Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezinde de TOKİ konutları yükselecek

06.04.2021 12:57
Son Dakika | Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezinde de TOKİ konutları yükselecek, System.String[]

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde TOKİ Başkanlığı tarafından 106 konut ve 1 ticaret merkezi inşa edileceği, bu kapsamda projenin 20 Nisan 2021 tarihinde ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi'nde TOKİ Başkanlığı tarafından 106 konut ve 1 ticaret merkezi inşa edileceği, bu kapsamda projenin 20 Nisan 2021 tarihinde ihaleye çıkarılacağı bildirildi.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı, İlçe Başkanı Recep Elkin, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Balıklı ile Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır'ın, birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, ziyarette Bakanlık danışmanı Mehmet Akif Küçükdağ ile bir araya gelinerek Üzümlü Mahallesi'nde hayata geçirilmesi planlanan toplu konut projesinin ele alındığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Ziyaretimizde, Üzümlü Mahallemizde yapılacak olan 106 konut ile 1 ticaret merkezi ile ilgili istişare ve durum değerlendirmesinde bulunulmuştur. Üzümlü Mahallemizde yapılacak olan söz konusu 106 konut ile 1 ticaret merkezi için 20 Nisan 2021 yılı ihale tarihi alınmıştır. 20 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek ihalenin ardındın işi üstlenen firma tarafından konutların yapımına başlanacaktır. Şartnameye göre, konutların yer tesliminin ardından 450 takvim günü içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Sürecin başından bugüne kadar vermiş oldukları destek, ilgi ve alakalarından dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum Bey'e, bölge milletvekilimiz Gülay Samancı hanımefendiye ve Konya milletvekillerimize teşekkür ediyoruz. Söz konusu ziyaretimizde Beyşehir Belediye Başkanımız Adil Bayındır beye de bizlere eşlik ettiği için teşekkür ediyoruz. İlçemize ve Üzümlü Mahallemize hayırlı olsun."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Beyşehir'in av tüfeği üretim merkezinde de TOKİ konutları yükselecek - Son Dakika


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