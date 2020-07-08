Son Dakika | Beytüşşebap küçük sanayi sitesine kavuşuyor - Son Dakika

Son Dakika | Beytüşşebap küçük sanayi sitesine kavuşuyor

Son dakika güncel haberi: Sanayi sitesinin kurulacağı alan Sanayi sitesi inşaatının görüntülenmesi Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in konuşması Belediye Başkanı Habip Aşan'ın konuşması Beytüşşebap Eğitim, Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Zekeriya Dursun'un konuşması Beytüşşebap küçük sanayi sitesine...

Sanayi sitesinin kurulacağı alan

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Sanayi sitesi inşaatının görüntülenmesi

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'in konuşması

Belediye Başkanı Habip Aşan'ın konuşması

Beytüşşebap Eğitim, Kültür ve Kalkınma Derneği Başkanı Zekeriya Dursun'un konuşması Beytüşşebap küçük sanayi sitesine kavuşuyor

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde küçük sanayi sitesi kuruluyor.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik ile Belediye Başkanı Habip Aşan yapımına yeni başlanılan sanayi sitesi inşaatında incelemede bulundu.

Kaymakam Pendik operasyonlar sayesinde ilçede huzur ve güvenliğin sağlandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Beytüşşebap'ta kazanılan paralar dışarıdaki çevre il ve ilçelere yapılıyordu ama burada özellikle yerel seçimden sonraki oluşan o siyasi huzur atmosferinden sonra artık yatırımların yönü Beytüşşebap'a döndü. bu çalışma Beytüşşebap'ta gerçekleşecek ve örnek bir çalışma olması açısından da bölgemizde diğer ilçelere ilham olacaktır."

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan ise "Biz de belediye olarak altyapı çalışmalarında her türlü desteği vereceğiz. İzin taahhüdünü, kanalizasyon, içme suyu ve şebeke suyu gibi hizmetler sunacağız." dedi.

Beytüşşebap, Habip Aşan, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Beytüşşebap küçük sanayi sitesine kavuşuyor - Son Dakika
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