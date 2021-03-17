Son Dakika | Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5'e oldu, yeni gözaltılar var - Son Dakika

Son Dakika | Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5'e oldu, yeni gözaltılar var

17.03.2021 19:29
Son Dakika | Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5'e oldu, yeni gözaltılar var, System.String[]

Son dakika haber... Manisa'nın Salihli ilçesinde iple bağlandıktan sonra dövülerek öldürülen gencin, bıçakla ağır yaraladığı şahıs da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde iple bağlandıktan sonra dövülerek öldürülen gencin, bıçakla ağır yaraladığı şahıs da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili tutuklanan kişi sayısı 5'e yükselirken, 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Salihli'nin Adala Mahallesi'ndeki mesire alanında meydana gelen olayda İlyas Filiz (39), tartıştığı Salihli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Biriminde görevli Ali Akın'ı (31) bıçak darbeleriyle yaraladı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ağır yaralanan Akın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından önce Salihli Özel Can Hastanesine, buradan da Manisa Şehir Hastanesine sevk edildi. Akın, tedavi gördüğü hastanede 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Akın'ın ölüm haberi, ailesini, yakınlarını, arkadaşlarını ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Başkan Kayda taziye mesajı yayımladı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda da tedavi gördüğü Manisa Şehir Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybeden belediye personeli Ali Akın için taziye mesajı yayınladı. Kayda, "Cinayet sonucunda hayatını kaybeden Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü Kırsal Biriminde görevli mesai arkadaşımız Ali Akın'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve mesai arkadaşlarına sabır ve baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" dedi.

Tutuklu sayısı 5 oldu

Adala Mahallesi'nde İlyas Filiz (39) Ali Akın'ı (31) bıçakla yaraladıktan sonra Akın'ın arkadaşları tarafından iple bağlanıp sopalarla dövülerek öldürülmesi olayı ile ilgili tutuklanan kişi sayısı da her geçen gün artıyor. Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren savcılık, Filiz'in dövülerek öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Kazım A.(26), Mehmet K.(26), Gökhan İ.(29), Ozan D.(32), Mahmut K.(23) tutuklanarak Salihli Kapalı Cezaevine gönderildi. Şüphelilerden E.T.(27), İ.D.E.(20), H.İ.(24) adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Öte yandan soruşturma kapsamında S. B.(35), İ. A.(44), K. U.(44), T. Ö.(28), H. A.(35), A.D.(18) ve H.Ç.'ninde (38) gözaltına aldıkları öğrenildi. - MANİSA

Son Dakika | Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5'e oldu, yeni gözaltılar var
Son Dakika | Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5'e oldu, yeni gözaltılar var

Fen İşleri Müdürlüğü, Ali Akın, Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bıçaklanan genç öldü, tutuklu sayısı 5'e oldu, yeni gözaltılar var - Son Dakika


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