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Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

08.12.2021 19:17

Gelen son dakika haberine göre Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı.

Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

SİVAS Sivas'ın Şarkışla ilçesinde sokak ortasında 3 yerinden bıçaklanan kadını jandarma ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şarkıyla ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. Akşam saatlerinde M.B.'nin önünü kesen eski kocası N.G., bağırarak belinden çıkarttığı bıçağı eski karısına saplamaya başladı. Olaya müdahale eden jandarma ekipleri eski kocayı etkisiz hale getirmeyi başardı. Üç yerinden bıçakla yaralanan M.B.'ye çevrede bulunan vatandaşlar yardım etti. Yaralı M.B., olay yerine çağrılan ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eski koca ise jandarma ekipleri tarafından polise teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kadının yaşadığı dehşet bir iş yerinin güvenlik kamerası ile anbean kaydedildi.

Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada
Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada
Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada
Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada

Şarkışla, Jandarma, Hisarcık, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bıçaklanan kadını ölümden jandarma kurtardı...Dehşet veren anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
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