Son dakika! Bıçaklı kavgaya karışan kişi polisten yüzerek kaçmaya çalıştı - Son Dakika
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Son dakika! Bıçaklı kavgaya karışan kişi polisten yüzerek kaçmaya çalıştı

12.07.2022 02:07

Son dakika haber: Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi, polis ekiplerinden denizde atlayarak kaçmaya çalıştı.

Sinop'ta bıçaklı kavgaya karışan kişi, polis ekiplerinden denizde atlayarak kaçmaya çalıştı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Bülent Ecevit Caddesi üzerindeki mendirek içerisinde iki kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayın ardından ihbar üzerine olay yerine emniyet güçleri sevk edildi.

Polisin müdahale ettiği kavga esnasında gözaltına alınmak istenen taraflardan U.Ö, denize atlayarak kaçmaya çalıştı.

Yaklaşık yarım saat denizde yüzen ve polisin çağırısına rağmen karaya çıkmayan U.Ö, Deniz Polisi tarafından yakalanarak iskeleye getirildi.

Sağlık ekiplerince burada ilk müdahalesi yapılan U.Ö, Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Bıçaklı kavgaya karışan kişi polisten yüzerek kaçmaya çalıştı - Son Dakika

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