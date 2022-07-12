Yaklaşık yarım saat denizde yüzen ve polisin çağırısına rağmen karaya çıkmayan U.Ö, Deniz Polisi tarafından yakalanarak iskeleye getirildi.

Kaynak: AA

Sinop, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Bıçaklı kavgaya karışan kişi polisten yüzerek kaçmaya çalıştı - Son Dakika

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