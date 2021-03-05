Son dakika: Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi polis merkezine sığındı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi polis merkezine sığındı

05.03.2021 05:49
Son dakika: Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi polis merkezine sığındı

Son dakika haberine göre İZMİR'in Konak ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Tolga Ç. (39), denetim serbestlik kapsamında görev yaptığı polis merkezine sığındı.

İZMİR'in Konak ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklanan Tolga Ç. (39), denetim serbestlik kapsamında görev yaptığı polis merkezine sığındı. Vücudunun birçok yerinden aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Tolga Ç. ztedaviye alınırken, polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Konak ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen Tolga Ç. yolda yürüdüğü sırada, arkasından gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan Tolga Ç., olay yerinden kaçarak daha önce denetim serbestlik kapsamında görev yaptığı polis merkezine sığındı. Tolga Ç.'yi gören polis memurları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Tolga Ç.'yi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştrıma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan Tolga Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis saldırganı yakalamak için soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Tolga Ç.'nin geldiği yöndeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
NEVŞEHİR'DE 9 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ NEVŞEHİR'DE 9 KATLI BİNADA ÇIKAN YANGINDA 6 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ Nevşehir'de yangından 6 kişi zehirlendi Nevşehir'de yangından 6 kişi zehirlendi Pompalı tüfeklerle apartmana ateş açıldı, 2 dairenin camları kırıldı Pompalı tüfeklerle apartmana ateş açıldı, 2 dairenin camları kırıldı

Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi polis merkezine sığındı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2023 06:54:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika: Bıçaklı saldırıda ağır yaralanan kişi polis merkezine sığındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement