Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi - Son Dakika

Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi

07.11.2020 20:13

Son dakika: ABD'de 3 Kasım Salı günü başlayan 59. başkanlık seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre, mevcut başkan Donald Trump'a karşı delege sayısında üstünlük sağlayan Demokratların adayı Joe Biden kazandı. Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump, "Bu seçim henüz bitmedi" tepkisini gösterdi.

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, başkanlık için yarıştığı Joe Biden'ın başkan ilan edilmesine tepki gösterdi.

"GERÇEĞİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMİYORLAR"

Trump, resmi olmayan sonuçların ardından yaptığı ilk açıklamada, "Hepimiz neden Joe Biden'ın hatalı şekilde kazanan gibi davrandığını ve medyadaki müttefiklerini ona yardım ettiğini biliyoruz. Gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyorlar. Basit gerçek şu ki bu seçim bitmekten çok uzak" ifadelerini kullandı.

"SEÇİMİ AÇIK FARKLA KAZANDIM" DEMİŞTİ

Donald Trump, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Seçimi açık farkla kazandım" demişti.

Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Biden'ın ABD seçiminin kazananı ilan edilmesine Trump'tan ilk tepki: Bu seçim henüz bitmedi - Son Dakika


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