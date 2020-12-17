Son dakika! Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak - Son Dakika

Son dakika! Biden'ın İçişleri Bakanı yerli Amerikalı Debra Haaland olacak
17.12.2020 23:17
Gelen son dakika haberine göre NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.
NEW ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın İçişleri Bakanlığı görevine New Mexico eyaletinden Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Debra Haaland'ı getireceği bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti.
Haaland, Senato'da onaylanması durumunda ülke tarihindeki ilk yerli Amerikalı bakan olacak.
Enerji Bakanlığına eski Michigan Valisi Jennifer Granholm'ü getirmek isteyen Biden, ABD Çevre Koruma Ajansının başına (EPA) da North Carolina eyaletinin çevre departmanından Michael Regan'ı getirecek.
Son Dakika Biden, Rusya'nın adının geçtiği siber saldırılarla ilgili gözdağı verdi: Sorumlular bedel ödeyecek Yılın en iyi futbolcusu Bayern Münih'li Robert Lewandowski oldu Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan, toplu aşılama için tarih verdi Ebru Şallı kaybettiği oğlu Pars'a olan özlemini anlattı! Yürek yakan sözler Netflix'in yeni dizisindeki cinsel ilişki sahneleri olay oldu Bakan Koca, vaka sayısının düşüşe geçtiği 4 ili paylaşıp uyardı: Yoğun bakım yükümüz devam ediyor Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez