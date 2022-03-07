Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü - Son Dakika
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Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

07.03.2022 22:30
Biden, İngiltere, Almanya ve Fransa lideriyle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile videokonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı.

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile videokonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmede Rusya- Ukrayna savaşını ele aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 12'inci gününde devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile videokonferans yoluyla görüştü. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ele alındı.

Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Liderler, Ukrayna'yı sebepsiz ve haksız işgalinin Rusya'ya olan maliyetini artırmaya devam etme kararlılıklarını teyit ettiler. Ayrıca Ukrayna'ya güvenlik, ekonomik ve insani yardım sağlamaya devam etme taahhütlerinin de altını çizdiler. Ek olarak Ukrayna ve Rusya devlet başkanları ile son zamanlardaki ilişkilerini tartıştılar" denildi.

(İHA)

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Almanya, Ukrayna, Fransa, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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