Son Dakika | Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştü - Son Dakika
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Son Dakika | Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştü

26.03.2022 18:55
Son Dakika | Biden, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'yla görüştü

Son dakika habere göre ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya, "Sizin özgürlüğünüz, bizim özgürlüğümüzdür.

ABD Başkanı Joe Biden, Polonya'da Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'ya, "Sizin özgürlüğünüz, bizim özgürlüğümüzdür." dedi.

Biden, Polonya'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Duda ile görüştü.

İkili, Ukrayna'daki savaşı sona erdirme konusundaki ortak çabaları hakkında konuştu.

Biden, Duda'ya, olası bir Rusya saldırısında ABD ve diğer NATO müttefiklerinin yardıma geleceğine dair güvence vererek "Sizin özgürlüğünüz, bizim özgürlüğümüzdür." diye konuştu.

NATO birliğinin önemini vurgulayan Biden, Batı ittifakının "toplu savunma" anlaşmasını "kutsal bir bağlılık" olarak değerlendirdi.

Biden, Polonya'nın yaşanan insani krizin yükünü omuzladığını ve Ukrayna'dan kaçan 3,5 milyon insandan en az 2 milyonunun Polonya'ya geldiğini söyledi.

ABD'nin 100 bin mülteciyi kabul edeceği sözünü veren Biden, diğer NATO müttefiklerinin de daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Duda, zor zamanlara rağmen ABD-Polonya ilişkilerinin geliştiğini dile getirdi.

Rusya'nın enerji konusundaki şantajlarına vurgu yapan Duda, "Polonya'daki nükleer santrali inşasında ABD ile iş birliği yolunda ilerliyoruz. Bu ortaklığın ülkemizdeki nükleer enerjinin geliştirilmesine katkı sağlayacağına ve bunun ülkelerimiz arası yakın iş birliği içinde uygulanacağına kuvvetle inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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