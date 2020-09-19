Son dakika... Biga'da iki okulun açılması koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelendi - Son Dakika

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iki okulun açılması ertelendi.

İlçede, Turan Mahallesi ve Hamdibey Mahallesi Dere Sokak'ta 2 Eylül'de koronavirüs vakalarının yayılımını engellemek, toplum sağlığını korumak amacıyla, 24 adreste bulunan hanelerin son pozitif vaka itibariyle 14 gün boyunca izolasyonda olacak şekilde karantinaya alınmasına, karantina sürecinde bu hanelerde pozitif vaka çıkması halinde karantinanın son pozitif vakadan sonra 14 gün daha uzatılmasına karar verilmişti.

Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplanan, İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından, Osmangazi İlkokulu ve Şadan Doğan Anaokulu'nda eğitim ve öğretime başlama tarihinin 5 Ekim Pazartesi günü olarak belirlendi.

Tedbirlerin koronavirüsün yayılımının önlemek amacıyla alındığının belirtildiği açıklamada, şöyle denildi:

"Hamdibey ve Turan Mahallelerinde bulunan öğrencilerimizin sağlığının korunması, bulaşma riskinin asgariye indirilmesi amacıyla Osmangazi İlkokulu ile Şadan Doğan Anaokulu'nda eğitim ve öğretime başlama tarihinin 5 Ekim tarihine ertelenmesine, erteleme süreci boyunca Biga İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitim-öğretime başlaması ertelenen öğrencilere uzaktan eğitim yapılmasına, karantina sürecinin akabinde de bu öğrencilere telafi eğitimi verilmesine,

Kararlarımızla ile ilgili uygulamalarda herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerimizle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususlarına oybirliği ile karar verilmiştir."