Son dakika... Biga Devlet Hastanesine un bağışı yapıldı - Son Dakika

Biga Devlet Hastanesi'ne un bağışında bulunuldu.

Bir un markasının yönetim kurulu başkan yardımcısı Erdem Karan, gazetecilere yaptığı açıklamada, devlet hastanelerinin bağış kabul ettiklerini öğrendikleri, bunun üzerine bağış yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Sağlık çalışanlarına borçlu olduklarını belirten Karan, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım ünitesi için yaptığımız destek, bizleri çok mutlu etti. Yaptığımız yardımların gizli kalmasından yanayız ama bu durum biraz farklı olduğu için yardımımızı gizlemek istemedik. Bizler gibi hastanelerin bağış kabul edebildiğini bilmeyen veya düşünemeyen duyarlı insanların hastanelerin yoğun bakımlarına yardımcı olmayı isteyebileceklerini düşündük. Çevremizdeki yardımsever iş adamları ile konuyu paylaştığımızda onların da hastanelerin bağış kabul edebileceğini öğrendiklerinde yoğun bakım ünitelerine bağışta bulunduklarını gördük. Bu, bizim mutluluğumuzu ikiye katladı."