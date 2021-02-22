Son dakika! Bilecik Belediyesi, Elmabahçe köyü sakinlerine gıda malzemesi ve maske yardımında bulundu

Son dakika gündem haberine göre Bilecik Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Elmabahçe köyü sakinlerine gıda yardımı ve maske yardımı yaptı.

Bilecik Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina uygulanan Elmabahçe köyü sakinlerine gıda yardımı ve maske yardımı yaptı. İl Genel Meclisi üyeleri Janrat Karaahmet ve Zafer Kurnaz, Bilecik Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Hikmet Şenol, Zabıta Müdürü Sali Yılmaz ve ilgili birim çalışanları, hazırlanan gıda kolileri ve maskeleri köylülere teslim etti. Yetkililer, yardımların devam edeceği bilgisini verdi.

Bilecik, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika! Bilecik Belediyesi, Elmabahçe köyü sakinlerine gıda malzemesi ve maske yardımında bulundu - Son Dakika

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