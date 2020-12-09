Son dakika! Bilecik Emniyet Müdürlüğünden broşür ve afişlerle "koronavirüs" uyarısı

Son dakika haberleri... Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için broşür ve afiş çalışması başlattı.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için broşür ve afiş çalışması başlattı. Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla hazırladıkları afişleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara astı. "Doğum günü, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması ve misafirlik koronavirüsün yayılmasına sebep olur." uyarısının da yer aldığı broşürler ise ilçe merkezinde vatandaşlara dağıtıldı.

Son Dakika

Bakan, 50 milyon doz sipariş verdiğimiz Çin aşısıyla ilgili dikkat çeken detayı paylaştı: Beğenmezsek beş kuruş bile ödemeyeceğiz

Organ yetmezliğiyle boğuşan Hakan Taşıyan ameliyata girmeden önce sevenlerinden dua istedi

Saadet Partisi Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücretten vergi alınmazsa 2 bin 900 liranın üzerine çıkar

Bodrum katındaki evde çıkan yangında 1 yaşındaki Sudenaz hayatını kaybetti

Havuzda aşka gelen Şevval Şahin, sevgilisiyle öpüşme görüntülerini paylaştı

Üç yıldır üzerinde çalışılıyordu! Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun adaylık çıkışına ilk yorum: Partisi için de ülkemiz için de isabetli olur

Park halindeki cipi, 'arıza yaptı' diyerek çekiciye yükletip çaldı