Son Dakika | Bilecik İl Emniyet Müdürü Namal kaza geçirdi, hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Bilecik'te yaptığı başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Bilecik'te yaptığı başarılı operasyonlarla adından söz ettiren Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, aldığı bir motosiklet eğitimi sırasında gaza fazla basınca araçla birlikte devrildi. Dirseğinde kırık oluşan Namal, Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada hemen ameliyata alınan Namal'ın sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. - BİLECİK

Son Dakika

Eşine tekme tokat saldıran kocanın, seneler önce ablasını döven eniştesini öldürdüğü ortaya çıktı

Esra Erol'da ilginç olay! Karısı evden kaçan adam isyan etti: Ocakta tanıştık, şubatta evlendik, martta hamile kalıp nisanda beni terk etti

Kocasının zoruyla fuhuş yapan kadından yardım çığlığı: Kurtulmak istiyorum

Nusret Gökçe, bir hayalini daha gerçekleştirdi: Al Pacino ile buluştu

"Borcunu ben ödeyeceğim" diyen kardeşinin teklifini gururuna yediremeyen ağabey, kardeşi katili oldu

Ali Koç, çok istediği Visca'ya Fenerbahçe forması giydirmeye yakın

Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir

Boşanan çift ve yakınları arasında mal kavgası! Utandıran anlar saniye saniye görüntülendi