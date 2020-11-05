Son Dakika | Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika

Son Dakika | Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı

05.11.2020 21:29
Son Dakika | Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı, System.String[]

Son dakika haberleri... Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki bir apartmanda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun Kaymakam Efecan Şahin başkanlığında toplandığı belirtildi.

Kurul tarafından bir apartmanda karantina uygulanmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gölpazarı merkezinde bulunan bir apartmanda Kovid-19 salgınının kontrol altına alınması amacıyla ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina uygulamasına karar verilmiştir. Apartman giriş ve çıkışlarının kapatılması, uyarıcı şerit, levha, tabela asılmasına karar verildi."

Gölpazarı, Apartman, Bilecik, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İsrail'e verdiği onca desteğe rağmen Yahudiler, Trump'a sırt çevirdi Seçimlerin başa baş gittiği Georgia'da Trump'ın "oy sayımı durdurulsun" talebi reddedildi Boşandığı eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, serbest bırakıldı Koronavirüsü atlatan Tuvana Türkay: Ciğerimde bıraktığı hasar nedeniyle evden çıkmıyorum Türkiye, Somali'nin IMF'ye olan borcunu ödeme kararı aldı Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın "kalbi" Şuşa'yı 3 taraftan kuşattı Beyaz Saray'ın önüne kamyon çekildi, sosyal medya sallandı: Melania gitmeye hazır Deprem Bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan: İstanbul'da 2040 ile 2050 arasında deprem bekliyoruz
Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi Çinli şirketin Uygur Türklerini fişleyen uygulama yaptığı iddia edildi         
21:03
Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi Beşiktaşlı Josef de Souza'nın 2 maçlık cezası 1'e indirildi         
20:33
Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu Obama'nın rekorunu kırdı! Biden, Amerikan tarihinin en fazla oy alan başkan adayı oldu         
19:49
Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek Son Dakika: Korona denetimlerinde farklı bir konsepte geçiliyor: Kalabalık yerlerdeki ekip sayısı artırılacak, ulaşım araçları sıkı kontrol edilecek         
19:21
Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 81 kişi vefat etti, 2311 yeni hasta tespit edildi         
18:59
Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat Koronavirüsün hiç bilinmeyen bir belirtisi ortaya çıktı! Dudaklarınız kuruyup kabuklanıyorsa dikkat         
18:46
Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Minik Ayda'nın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "maymun" talebi gülümsetti         
17:01
İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın İntihar eden muhtarın son isteği yürük burktu: Evi geri alın, tapuyu da eşimin üzerine yapın         
16:19
Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu Süt fabrikasındaki skandala Bakanlık el koydu, işletmeninin faaliyeti durduruldu         
15:14
Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi Cem Yılmaz'la aşk yaşadığı konuşulan Saadet Özsırkıntı, Serenay Sarıkaya'yı Instagram'dan sildi         
13:50
Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar Borç yapılandırma kanunu kabul edildi! İşte ödemelerine 0cak 2021'de başlanacak yapılandırma kapsamındaki borçlar         
13:28
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın koronavirüsü yendi         
12:07
Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar Esra-Ceyda Ersoy'a sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler! Satıp ev alacaklar         
11:37
İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor İnternette gördükleri iş ilanı üzerine Antalya'ya gelen aile, 13 gündür çadırda kalıyor         
11:05
Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu Beyoğlu'nda trafik zorbasına dayak! 4-5 araca zarar verdi, sonu kötü oldu         
09:54
Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Aldatan eşinden intikam almak için yakın arkadaşıyla birlikte oldu         
09:31
ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı ABD başkanlık seçiminde son düzlüğe girildi! Biden, Michigan'ı da kazandı         
00:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2020 21:38:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir apartman karantinaya alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei