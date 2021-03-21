Açıklamada, bugün saat 16.00 itibarıyla başlayan karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği ifade edildi.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası ve temaslı kişiler bulunduğu gerekçesiyle İncirli köyü Bostancılar Mahallesi'nin tedbir amacıyla karantinaya alındığı duyuruldu.

Bilecik 'in Gölpazarı ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

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