Son dakika... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika... Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Kovid-19 nedeniyle bir mahalle karantinaya alındı
21.03.2021 17:47
Son dakika gündem haberi: Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, Kovid-19 vakası ve temaslı kişiler bulunduğu gerekçesiyle İncirli köyü Bostancılar Mahallesi'nin tedbir amacıyla karantinaya alındığı duyuruldu.
Açıklamada, bugün saat 16.00 itibarıyla başlayan karantinanın ikinci bir değerlendirmeye kadar süreceği ifade edildi.
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