Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık hasar gördü - Son Dakika

Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, ahır ve samanlık hasar gördü

Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Gülümbe köyünde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve 1 samanlık kullanılmaz hale geldi. Gülümbe köyü Erkan Kenç'e ait samanlıkla sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine alevler samanlığın yanındaki 2 ev ile ahıra sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonra yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı. Vatandaşlar ise görevli personele ayran ikram etti.

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