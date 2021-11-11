Son dakika! Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarptığı 2 çocuk yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te 15 yaşındaki motosiklet sürücüsünün çarpması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak üzerinde seyir halindeki Berkay E. (15) yönetimindeki 16 AHV 319 motosiklet, Çağrı Sokak'tan yola çıkan Sude Y. ve Sümeyye A. çarptı.

Kazada, 15 yaşındaki 2 arkadaş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 çocuk, sağlık ekipleri tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralarının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.