Son dakika... Bilecik'te 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Bilecik'te 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı

14.05.2022 11:30
Son dakika... Bilecik'te 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberlerine göre Bilecik'te geçtiğimiz gün bir demir çelik fabrikasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazan patlaması olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Bilecik'te geçtiğimiz gün bir demir çelik fabrikasında yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği kazan patlaması olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay; geçtiğimi gün Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bağlı Poyra köyü sınırları içindeki Organize Sanayi Bölgesinde hizmet veren Bilecik Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelmişti. 01.30 sularında henüz tespit edilemeyen bir nedenle kazan patlaması yaşandı. Yaşanan patlamada vücutlarında yanık oluşan Gökhan Taştan isimli işçi hafif, Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler ise ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık durumu hafif olan Gökhan Taştan Bozüyük İlçe Devlet Hastanesine, ağır olan Ali Gündoğan ve Enver Güler Eskişehir ve Bursa'ya sevk edildi. Ali Gündoğan ve Enver Güler isimli işçiler yapılan tüm müdahalece rağmen kurtarılamadı. Ölen işçiler Eskişehir ve Kütahya'da toprağa verilirken, yaralı Ali Gündoğan'ın hastanede tedavisi devam ediyor.

3 kişi gözaltına alındı

Olayla ilgili M. T. (Formen), R.Ö. (Vardiya Amiri) ve U.C. (Üretim Sorumlusu) isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığın talimatıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Şahıslardan U.C., adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİLECİK

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Ali Gündoğan, Hisarcık, Bozüyük, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bilecik'te 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 2 kişi tutuklandı - Son Dakika


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