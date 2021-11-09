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Son dakika... Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü - Son Dakika

Son dakika... Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü

09.11.2021 14:09
Son dakika... Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü

Son dakika haberleri: Bilecik'te besihane olarak kullanılan boş yerde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahale ile söndürüldü.

Bilecik'te besihane olarak kullanılan boş yerde çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahale ile söndürüldü.

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de içinde hayvan olmayan bir besihane henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören köylüler durumu hemen jandarmaya haber verdi. Alevler besihane çevresindeki otluk alana da sıçrarken, yangına Bilecik, Bozüyük ve Pazaryeri belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın diğer besihanelere sıçramadan söndürülürken, üzeri çadır ile kaplı besihane büyük zarar gördü. - BİLECİK

Son dakika... Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü
Son dakika... Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü
Son dakika... Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bilecik'te boş besihane çıkan yangın zamanında müdahale ile söndürüldü - Son Dakika
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