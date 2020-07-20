Son dakika... Bilecik'te bu yıl 3 bin ton 'napolyon' cinsi kiraz toplandı - Son Dakika

Son dakika... Bilecik'te bu yıl 3 bin ton 'napolyon' cinsi kiraz toplandı

Son dakika gelişmesine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde üretilen 'napolyon' cinsi kirazda bu yıl geçen yıla oranla artış görülürken, 3 bin ton mahsul alındı.

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde üretilen 'napolyon' cinsi kirazda bu yıl geçen yıla oranla artış görülürken, 3 bin ton mahsul alındı.

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Gölpazarı'nda tüm kiraz üreticilerin tarlasında bulundurduğu 'napolyon' cinsi kiraz, geçen yıla oranla 600 ton artışla bu yıl 3 bin ton üretildi. Geçen yıl kilosu 3 ile 5 TL'den satılan kiraz, bu yıl 2,5 ile 4 TL arasında satıldı. Geçen yıl ve bu yıl geçtiğimiz yıllar gibi yurt dışına ihracat olmazken, kirazların tümü iç pazara gitti.


"Kirazı dalından kendileri toplasınlar"


Gölpazarı Meyve Ürünleri Tarımsal Üreticiler Birliği Başkanı Selçuk Şahin, 'napolyon' cinsi kiraz hasadında sona gelindiğini anlatarak, "Bu yıl pandemi sık aralıklar yağan sağanak yağış kiraz üreticilerini etkiledi. Bu yıl mahsul artarken, fiyatı geçen senenin altında kaldı. Burada biz üreticiler değil aracılar para kazandı. Burada 3 liraya alınan 'napolyon' cinsi kiraz, hallerde 8-10 TL'den satıldı. Buradan ülkemizdeki 80 ilimize özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlara sesleniyoruz, gelsinler ilçemizi ziyaret etsinler. Kirazı dalından kendileri toplasınlar. Onlar dalından taze taze kiraza, bizde hak ettiğimiz gelire kavuşalım. Burada her birinin kapısı olsun. Onlar bize yaklaştıkça, biz ona yaklaştıkça aramızda aracıları kaldırdıkça onlar uygun fiyatta kiraz yerler. Bizde alın terimizi emeğimizin karşılığını alırız" dedi. - BİLECİK

Gölpazarı, Bilecik, Kiraz, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 10:59 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Bilecik'te bu yıl 3 bin ton 'napolyon' cinsi kiraz toplandı - Son Dakika Ekonomi
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