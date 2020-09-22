Bilecik'te oyun oynadığı sırada otomobilin çarpması sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgilere göre, Mehmet T. idaresindeki 11 EK 250 plakalı otomobil, Ertuğrulgazi Mahallesi Abbaslık Caddesi'nde oyun oynayan 11 yaşındaki E.E'ye çarptı.
Kazada yaralan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 18:33 - Kaynak: AA
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