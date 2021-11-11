Çocuklar, ailelerine, sürücülere ve yolculara trafiğe çıkarken emniyet kemerinin mutlaka takılması çağrısı yaptı.

Araçların arka koltuğuna oturan ilkokul 4. sınıf öğrencileri Yusuf Kaymaz ve Bengisu Karataş , emniyet kemeri takarak, "Emniyet kemeri hayat kurtarır, bi hareketine bakar baba ve anne" mesajıyla, emniyet kemerinin kullanımının önemine dikkati çekti.

Bilecik 'te, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyasına çocuklar da destek verdi.

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